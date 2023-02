L’ex Ceseca diventa un centro di riuso per apparecchiature elettroniche

CAPANNORI - Una seconda vita per l'ex Ceseca, l'edificio di Segromigno in Monte storica sede del Centro servizi calzaturiero. L'amministrazione comunale di Capannori ha approvato il progetto che porterà l'immobile ad ospitare un centro del riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’opera avrà un costo di 125mila euro e sarà completamente finanziata con fondi provenienti dal progetto “Reusemed”, di cui il Comune fa parte, finanziato dall’Unione europea.

I lavori che saranno realizzati entro la fine di giugno, sono finalizzati a rendere l’immobile, ormai datato, interamente agibile e quindi utilizzabile per le attività del centro di riuso, dopo alcuni interventi già realizzati nel 2019 al piano terra.

Il futuro centro ritirerà e riparerà apparecchiature elettriche ed elettroniche, soprattutto materiale informatica, per dare loro una seconda vita in un’ottica di economia circolare. “Un ulteriore punto di riferimento – ha detto l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro – per tutti quei cittadini che non intendono far diventare rifiuti gli oggetti non più utilizzati, bensì dar loro la possibilità di essere riutilizzati”.