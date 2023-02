Torres-Lucchese a Sassari; la lunga volata verso i playoff

CALCIO C - Trasferta piuttosto delicata per la Lucchese di scena sabato (ore 14,30) sul campo della Torres dove torna dopo 17 anni. Maraia deve fare a meno degli squalificati Tiritiello, Benassai e Bianchimano. Pronte le alternative in una partita che chiude una settimana davvero intensa. All'andata finì con uno scialbo 0 a 0.

Tre partite in sette giorni, non è il titolo di un film di successo bensì la realtà di un campionato di serie C che va di fretta. Il 23 aprile calerà il sipario sulla regular-season che poi mancano solo due mesi e mezzo. Voleranno via. Tre partite in sette giorni anche per la Lucchese che dopo i pareggi (1-1) a Rimini e quello (0-0) di martedì sera al Porta Elisa con il San Donato Tavarnelle, cerca finalmente bottino ricco sul campo della Torres di Sassari. Un campo dove la Pantera torna dopo oltre tre lustri dall’ormai lontano 2005: altri tempi, altro calcio e altra storia. Un tour de force come quello suddetto comporterebbe riflessioni da turn over, magari anche ampio. Maraia non ha di questi problemi visto che la gara di tre giorni, oltre a tanti rimpianti per le troppe occasioni sbagliate, ha lasciato in eredità ben tre squalificati: Benassai, Bianchimano e Tiritiello citati ordine alfabetico. Di fatto il tecnico di Santa Maria a Monte viene a trovarsi depennato della difesa centrale titolare. Titiriello-Benassai è diventata una sorta di ritornello in questa stagione. Sono volati in Sardegna, dove la squadra è arrivata venerdì mattina, anche i due ultimi arrivati Fabbrini e De Maria. La lotta per i playoff è serrata e rischia di allargarsi ad altre squadre, vedi l’arrembante Fermana. Proviamo a snocciolare l’undici che calerà sul prato del “Vanni Sanna” di Sassari con l’ormai abituale 4-3-3: Cucchietti in porta; Quirini, Merletti, Bachini e Alagna in difesa; Tumbarello, Franco e Visconti cerniera mediana; Rizzo Pinna e Panìco a sostegno della punta centrale Romero. Il pallone racconta in modo stracco che all’andata (era il 9 ottobre circa quattro mesi fa) al Porta Elisa tra rossoneri lucchesi e rossoblu sardi finì con uno scialbo pareggio a reti bianche. Di fronte ad oltre 1400 spettatori la squadra di Maraia giocò un brutto primo tempo e non riuscì quasi a mai a rendersi pericolosa salvo una bella occasione sprecata da Bianchimano. Tutto ciò al cospetto di una Torres che a sua volta tutto parve fuorchè uno squadrone. Ci si aspettava qualcosa di più e di meglio nella ripresa ed in effetti nel secondo tempo si vide qualcosina di più. Torres vicina al vantaggio con Ruocco ma all’incedere del 90esimo furono i rossoneri a cogliere una clamorosa traversa con Franco su corta respinta del portiere sardo. Mancò anche quel pizzico di fortuna che avrebbe potuto regalare i tre punti. Ma forse fu giusto così. Finì 0 a 0 un risultato che rispecchiò l’andamento di una partita fondamentalmente brutta e giocata male.