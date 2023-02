Record toscano di incidenti provocati da animali selvatici

Con 20 sinistri gravi la Toscana si conferma, nel 2022, la prima regione per numero di incidenti provocati da animali selvatici. In quattro anni il numero di incidenti che hanno causato feriti o lesioni mortali è salito a 67. Un triste primato, certificato dall’ultimissimo Osservatorio sugli incidenti degli animali dell’Asaps relativo al 2022.

A denunciarlo è Coldiretti Toscana che ha stilato una mappa regionale delle strade di tutte le provincie dove la presenza di cinghiali, e di altre specie selvatiche, può minacciare la sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti.

In provincia di Lucca la Lodovica, la Pesciatina e poi via Romana e via di Sant’Alessio mentre in Versilia il viale dei Tigli a Viareggio e la variante Aurelia. Proprio sul vialone tra Viareggio e Torre del Lago, a poca distanza da Villa Borbone. lo scorso luglio si consumò un drammatico incidente costato la vita ad un uomo di 55 anni di Forte dei Marmi: nell’urto col cinghiale perse il controllo dell’auto ed andò a schiantarsi contro un albero.

Coldiretti prosegue la propria battaglia e l’intervento del Governo. “Un decreto legge urgentissimo” – spiega il presidente regionale Fabrizio Filippi – per modificare l’articolo 19 della Legge 157 del 1992 che consenta di estendere i piani di controllo coordinati dalle Regioni ed arrivare così ad un contenimento drastico per contenere un fenomeno che non riguarda sol più e soltanto gli agricoltori ma tutta la collettività.”