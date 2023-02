Vaccinazioni anti-Covid nella Piana da marzo solo al Centro sanitario di Capannori

PIANA DI LUCCA - Sempre meno prenotazioni per il vaccino contro il Coronavirus. E allora dal mese di marzo chiuderà i battenti l'ambulatorio vaccinazioni Covid al Campo di Marte; da adesso in avanti tutte le vaccinazioni anti-Covid per Lucca e la Piana saranno ospitate al Centro sanitario di Capannori in Piazza Aldo Moro.

Il numero delle prenotazioni negli ultimi tempi si è infatti attestato su circa 30 unità alla settimana, che potranno essere garantite in un’unica seduta settimanale, ogni giovedì mattina dalle ore 8.30 alle 13.30. L’orario programmato compare anche sul portale regionale per le prenotazioni.



Nulla cambia, invece, per le vaccinazioni pediatriche obbligatorie e raccomandate che verranno effettuate, secondo il programma vaccinale della Regione per l’età infantile, all‘ambulatorio vaccinale del Centro sanitario di Capannori, e per le vaccinazioni adulti, eseguite sia al Centro sanitario di Capannori che nella Cittadella della salute “Campo di Marte” a Lucca.

La Asl Toscana nord ovest comunica comunque di essere pronta a modificare questo assetto organizzativo se cambiassero le esigenze e le richieste dei cittadini in tale ambito.