Imprese a caccia di giovani, quasi 7mila assunzioni a marzo

Quasi 7mila lavoratori richiesti dalle imprese delle province di Lucca e Massa-Carrara a marzo 2023: il 30% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E una assunzione su tre riguarda giovani fino a 29 anni (+42% rispetto a marzo 2022) con i giovani informatici particolarmente richiesti a Lucca, mentre le assunzioni di tecnici in campo ingegneristico prevalgono tra le imprese di Massa-Carrara. E’ quanto emerge dai dati rilevati su un campione di oltre 2.700 imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa con iò Sistema informativo Excelsior, indagine su base provinciale realizzata da Unioncamere in collaborazione con ANPAL ed elaborati dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – ISR.