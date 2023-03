Andrea Crugnola cala il tris; il rally del Ciocco è ancora suo

MOTORI - Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto (Citroen C3) hanno vinto il 46esimo rally del Ciocco e della Valle del Serchio. E' il terzo successo del pilota varesino sulle strade della Garfagnana. Tra poco su noitv diretta dell'arrivo a Castelnuovo Garfagnana dalle ore 17,45.

L’abbrivio della giornata più lunga al rally del Ciocco conferma le sensazioni e le indicazioni della Power Stage. De Tommaso, Andolfi e Bottarelli volano; Michelini va molto bene, Crugnola annaspa. Subito l’insidiosa Careggine, da sciropparsi tre volte e poi Renaio e Puglianella, ciascuna due volte, ma anche due “ripassaggi” sui tornanti velenosi del Ciocco. Il menù è appetitoso e ricco ma con il retrogusto finale del colpo di scena in agguato dietro l’angolo. Crugnola si scuote e su Renaio rimette subito le cose a posto. Una poltrona per tre, come nel celebre film: Crugnola, Andoldi e De Tommaso in un fazzoletto. La sessione dell’ora di pranzo vede ancora Crugnola protagonista. Lui dice che va così così ma il cronometro gli dà ragione. Allunga su De Tommaso in chiara difficoltà ma anche sullo stesso Andolfi che pure prova a restare incollato al campione italiano. Bene Scattolon, Bottarelli e Ferrarotti mentre Michelini perde tanto terreno su Careggine per una foratura. Peccato. Cresce lo sloveno Avbelj fin qui piuttosto deludente. Alti e bassi e colpi di scena: è la storia infinita del Ciocco. La lunga sessione tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio si chiude con la sensazione e non solo quella che Crugnola abbia blindato il primo posto e Andolfi la piazza d’onore. Rimane aperta la questione terzo posto che però De Tommaso deve andare a riprendersi sulla rivelazione Bottarelli. Restano le ultime due speciali (26 chilometri complessivi) a decidere le sorti del Ciocco numero 46: Puglianella e Careggine. Vantaggio rassicurante e allora si va di conserva per modo di dire. Comunque Crugnola vince anche l’ultimo Careggine a suggellare una superiorità parsa evidente. Andolfi finisce buon secondo e a completare il podio il sorprendente Bottarelli che per 1″ esclude De Tommaso. Rudy Michelini chiude ottavo ma con il rimpianto che senza la foratura poteva lottare almeno per il quinto posto. Dopo quattro anni Castelnuovo Garfagnana accoglie in piazza Umberto i protagonisti di una bellissima edizione del rally dei Ciocco. Applausi per tutti e inno nazionale a sancire il meritato trionfo del campione italiano. Adesso si guarda al futuro e alla rivincita per tutti fra poco più di un mese (14-15 aprile) con il rally del Piemonte dove entreranno in scena altri grossi calibri a cominciare da Giandomenico Basso. Il belo del CIAR 2023 deve ancora arrivare.