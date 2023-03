Nuova vita per l’ex istituto Giorgi, al via le manifestazioni di interesse

La Camera di Commercio della Toscana nord ovest, proprietaria di Palazzo Garzoni, complesso immobiliare di oltre 5000 mq nel centro della città che un tempo ospitava l’istituto professionale Giorgi, ha deliberato di rendere disponibile l’immobile per la realizzazione di un progetto di riqualificazione che abbia ricadute positive per l’economia della città e del territorio lucchese.

““Palazzo Garzoni”, si trova nel centro storico di Lucca in via del Giardino Botanico rappresenta un luogo iconico come polo scolastico proprio perché fino al 2021 ha ospitato l’Istituto professionale Giorgi. Risulta, principalmente, composto da due porzioni distinte in base alla loro tipologia ed epoca di edificazione: la prima, di impianto storico, costituiva originariamente la residenza storica di una nobile famiglia lucchese del XVI secolo; la seconda, di edificazione negli anni ’50 del secolo scorso, costituita a sua volta da due porzioni laterali elevate a tre piani con aule e corridoi ed un fabbricato centrale di tipologia “capannone” elevata al solo piano terra.

Tutti coloro interessati a presentare una manifestazione di interesse per l’immobile, possono inviare i progetti di valorizzazione che prevedano la ristrutturazione e la messa a norma del fabbricato per una destinazione d’uso che abbia ricadute positive per l’economia della città e del territorio lucchese entro il 30 giugno 2023 alla sede di Lucca della Camera di commercio della Toscana Nord Ovest – sede di Lucca.