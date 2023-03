Ponte all’Abate chiuso per un anno: Comune di Pescia e categorie economiche non ci stanno

PESCIA - Comune di Pescia e categorie economiche chiederanno un incontro alla Provincia di Pistoia sui lavori al Ponte all'Abate. Il sindaco Oreste Giurlani ha incontrato in municipio su questo tema il presidente della Fondazione Collodi Pierfrancesco Bernacchi e i rappresentanti di Confindustria, Cna e Confartigianato.

La Provincia ha infatti presentato il progetto di ristrutturazione del ponte, che prevede la chiusura della viabilità per un periodo di tempo stimato tra i 9 ed i 12 mesi. Troppo, secondo Comune e categorie che temono ricadute economiche molto gravi. In particolare il rischio è alto per il Parco di Pinocchio e per le attività commerciali e produttive.

“Uno scenario che potrebbe portare alla chiusura di una serie di attività economiche e commerciali – si legge in un comunicato – e che assesterebbe un altro colpo mortale all’occupazione della zona e alle sue prospettive future”.

Per questi motivi è in partenza la richiesta ufficiale di incontro alla provincia di Pistoia. Lo scopo è negoziare condizioni più adatta alle esigenze della zona interessata dal Ponte all’Abate, anello di congiunzione fra la Valdinievole e la Lucchesia. Una richiesta che sarà anche girata ai vertici della regione Toscana e a tutte gli organismi a vario titolo coinvolti in questa situazione.