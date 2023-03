Premiazioni a Massa per la Festa Mondiale della Poesia

MASSA - Incontro pubblico a Palazzo Ducale in occasione della Festa Mondiale della Poesia promosso dal Centro Francescano Internazionale di Studi per il Dialogo fra i Popoli con il patrocinio, tra gli altri, del Ministero dell’Istruzione e del Merito della Regione Toscana, della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Massa.

Dopo una breve introduzione, sono intervenuti sul tema professori quali Roberta Bergamini, Giuseppe Benelli e Walter Fiani e scrittori come Corrado Leoni, Riccardo Jannello e Fabio Cristiani.

Nell’occasione é stato conferito il “Premio città di Massa” 2023 a under e over 18 e il Premio alla carriera a: Paolo Milani, Gabriella Izzo e Fernando Petroli, oltre a premi speciali a Nedda Mariotti e Marco Betti. Gli intermezzi musicali sono stati curati del Maestro Organista della cattedrale Giancarlo Piovan e del Gruppo studentesco del “Palma” diretti dal Prof. Massimo Montaldi.

Hanno partecipato all’evento l’Istituto Artistico di Carrara, il Meucci, il Liceo Classico “Rossi” e L’Istituto Musicale “Palma”.