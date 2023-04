Bagni di Lucca, la Croce Rossa torna nella sede ex Susie Clark

BAGNI DI LUCCA - La Croce Rossa di Bagni di Lucca torna alle origini, nel senso che rientrerà nella sua sede storica in via Letizia in quello che è conosciuto come il Poliambulatorio Susie Clark.

In una conferenza stampa svoltasi presso la sala corsi CRI è stata infatti annunciata la firma di una convenzione tra l’Azienda USL Toscana nord ovest e il comitato CRI di Bagni di Lucca per trasferire in questa sede le attività della Croce Rossa.

L’annuncio da parte del presidente del comitato CRI, Moreno Fabbri, alla presenza di Nicola Ceragioli, direttore del Dipartimento aziendale Tecnico e Patrimonio dell’ASL Toscana Nord Ovest e dell’assessora a sociale e sanità del comune di Bagni di Lucca Maria Barsellotti.

Un anno di tempo, tanto sarebbe necessario per completare l’iter per organizzare il trasferimento nella nuova sede, che consentirà di sviluppare progetti di carattere sociale come il punto di ascolto delle donne vittime di violenza e ulteriori attività socio-sanitarie, anche con l’apertura di ambulatori medici che al momento mancano sul territorio.

Prospettive importanti, dunque, per migliorare e potenziare il servizio di Croce Rossa, ma anche un significativo e simbolico ritorno alla storia di questo sodalizio che al Susie Clark ha avuto la sua sede dagli anni ’60 fino al 1988, quando poi la Croce Rossa, dopo che lo stabile venne destinato all’utilizzo dell’allora USL 5 della Media Valle del Serchio, si trasferì nell’attuale sede della ex scuola elementare “Matteo Trenta” in via Roma. C’era però bisogno di nuovi e più funzionali spazi per poter continuare a sviluppare l’impegno di CRI. Da qui è partito, alcuni anni fa il progetto di tornare al Susie Clark, alla fine reso possibile grazie alla stretta collaborazione con l’Azienda sanitaria locale ed il sostegno del Comune.