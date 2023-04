Due punti per i play off

Toscana - A 180 minuti dalla fine della regular season la Lucchese di mister Maraia deve trovare due punti per la matematica certezza di poter partecipare agli spareggi promozione.

La Lucchese tornera’ in campo sabato 15 aprile contro la Carrarese. Quello dei marmiferi e’ terreno da sempre difficile per i rossoneri che pero’ stanno dimostrando una solidita’ difensiva davvero invidiabile. E poco contano gli 11 punti di differenza in classifica, ne’ il fatto che all’andata la Lucchese si impose 3 a 2 a Porta Elisa: questo derby ha infatti un sapore tutto diverso perche’ la Carrarese potra’ rifiatare mentre la squadra di Maraia ha ancora bisogno di fare almeno due punti per avere la matematica sicurezza di poter parecipare ai play off. Ecco perche’ i rossoneri dopo i giorni liberi per le feste pasquali, dovranno riprendere gli allenamenti con lo stesso piglio delle ultime settimane, quelle che hanno evidenziato ancora grossi problemi a trovare la via del gol ma che hanno anche fruttato i pesantissimi pareggi con le corazzate Cesena e Virtus Entella.