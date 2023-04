Treno deragliato, giovedì da incubo per i pendolari

TOSCANA - E' stato un giovedì da incubo per i pendolari dei treni, a causa del deragliamento di un convoglio merci alla stazione di Castello, sulla linea tra Firenze e Prato. L'incidente sarebbe stato provocato dal cedimento dell'asse di un carrello che ha causato lo «svio» del treno.

L’entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza ha fatto in modo che il deragliamento interessasse un solo vagone che però, adagiandosi, ha spostato un traliccio, interrompendo la corrente su tutta la linea e la circonvallazione dei convogli, sia ad alta velocità, sia quelli a velocità normale. Fortunatamente non ci sono stati feriti ed il treno non trasportava merce pericolosa

L’alta velocità è stata ripristinata in tarda mattinata, mentre il trasporto regionale ha subito ritardi e cancellazioni di corse per tutto il giorno. Per limitare i disagi Autolinee Toscane ha intensificato il servizio di autobus della linea tra Prato e Firenze e verso Montecatini.