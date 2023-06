Antonino Lollo vince la 21esima Scalata Castiglione-San Pellegrino

ATLETICA - Dominio biancoverde alla 21esima Scalata all'Alpe, ovvero la classica Castiglione-San Pellegrino. Sugli 11,8 km di un percorso durissimo il successo è andato ad Antonino Lollo del GP Parco Alpi Apuane in 56'30" che ha preceduto di 58" il compagno di squadra Alessio Terrasi e di oltre 2' il forte Massimo Mei dell'Atletica Castello. (nella foto i primi tre classificati)

Pare ancora inattaccabile il record della corsa di Marco Gaiardo, stabilito nel 2009 in un fantastico 52’52”. In campo femminile vittoria di Elena Bertolotti (Atletica Castello) che ha coperto la distanza in 1h.14’31” davanti a Giulia Bennici (GP Alpi Apuane) giunta ad oltre due minuti e Giada Brizzi (Atletica Alta Toscana) a quasi 3′ dalla vincitrice.