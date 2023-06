Eccellenza: primi movimenti di mercato in Toscana

Primi colpi di mercato tra le squadra toscane impegnate in Eccellenza. Diverse trattative in corso per la prossima stagione agonistica.

La Massese conferma Vignali, Bennati, Marchini, Bonuccelli e Luca Bonini ma perde Yuri Papi e Barsottini che potrebbe tornare a Camaiore.

Il club versiliese ha ufficializzato gli arrivi di Borgia e Anzillotti del Tau Calcio. Marco Tosi non sarà l’allenatore della Pro Livorno Sorgenti, andrà in un club di serie D come diesse. Sulla panchina biancoverde potrebbe sedere Caponi ex Ponsacco, in alternativa Lazzerini, Persi Giacomo Rossi, Brizzi e Filippi. La Cuoiopelli ha ufficializzato la conferma del bomber Tapparello, vicine anche quelle di Negro e Pulidori, per la panchina promosso Falivena, potrebbe tornare il difensore Chelini.Dopo Rossi in arrivo Mengue al Tuttocuoio che pensa anche a Caggianese. Allo Sporting Cecina seguono Pallecchi del Tolentino, Pecchia della Pianese piace a club di serie D, in uscita Folegnani che piace al Piombino.