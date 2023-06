False attestazioni sul Superbonus, denunciato ingegnere

GALLICANO - I carabinieri di Gallicano hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lucca un ingegnere 50enne, responsabile dell'area tecnica in un’azienda operante nel settore edile con sede legale in Lombardia, per false dichiarazioni relative allo stato dei lavori su un immobile per il quale era stato chiesto il superbonus 110%.

Le indagini dei Carabinieri hanno accertato che il presunto autore dei fatti, dopo aver ricevuto la delega per eseguire dei lavori, in questo caso di efficientamento energetico, senza averli mai iniziati ed all’insaputa del proprietario, avrebbe falsamente attestato la parziale esecuzione degli stessi pari al 30%, da dichiararsi entro il 30 settembre 2022, allo scopo di accedere ai crediti d’imposta per i quali aveva formale deroga di riscossione da parte del committente.