La Lucchese che verra’, domani l’incontro Deoma-Bulgarella

LUCCA - Il direttore sportivo Daniele Deoma sta rientrando dalla sicilia dove era volato - a Licata - per risolvere un problema famigliare. Sul suo taccuino è previsto per lunedi' l'incontro con la nuova proprieta' della Lucchese dal quale uscira' con qualche certezza in piu' sul suo futuro nella societa'

La settimana rossonera inizierà con l’attesissimo faccia a faccia tra il diesse Daniele Deoma e il numero uno della nuova lucchese Bulgarella. Il direttore sportivo, così come l’allenatore Ivan Maraia, ha ancora un anno di contratto. Ma mentre per Maraia l’addio è da considerarsi praticamente certo, lo stesso non si può dire per Deoma. Al netto dei risultati ottenuti dalla Lucchese che nella passata stagione seppur con un budget risicato ha raggiunto i play off, ci sono infatti da limare alcune divergenze tra il direttore sportivo e il direttore generale Mangiarano. Toccherà a Bulgarella sistemare la questione anche perché il mercato incombe è senza una linea definita la Lucchese rischia di perdere i suoi pezzi pregiati. Primo su tutti il centrale difensivo Tiritiello sul quale c’è un forte interesse dell’entella. Qualcosa di più si saprà però soltanto dopo il faccia a faccia previsto per lunedI’ nel nuovo quartier generale rossonero in Viale Giusti