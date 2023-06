“Together” è la parola d’ordine; a Firenze prima presentazione di Lucca Comics 2023

LUCCA - Together, insieme. E' la parola d'ordine di Lucca Comics & Games 2023, annunciata alla prima presentazione ufficiale della manifestazione, all'Hard Rock Cafè di Firenze. Presenti ovviamente i vertici di Lucca Crea, guidati da Emanuele Vietina, il sindaco di Lucca Mario Pardini e il presidente della Regione Eugenio Giani, che non ha risparmiato apprezzamenti per la manifestazione lucchese.

Giani ha anche confermato l’impegno della Regione per la realizzazione dell’Expo del Fumetto, la casa di Lucca Comics, all’interno del progetto della ex Manifattura Nord.

Insieme, dicevamo, sarà la parola chiave dei Comics 2023: la condivisione delle esperienze come valore, in un mondo in cui la tecnologia ci spinge sempre più al culto del sé e al distacco dagli altri. Per illustrare questa volontà sono stati chiamati i fratelli israeliani Asaf e Tomer Hanuka, che hanno realizzato il poster dell’edizione di quest’anno, nel quale i personaggi raffigurati rappresentano le molteplici tribù che animano la comunità del festival in un’atmosfera di sapore orientale.

Ci sono già le prime anticipazioni su ospiti ed iniziative, come l’arrivo di 2 giganti dei fumetti americani, come Don Rosa e Jim Lee e del maestro del manga giapponese Naoki Urasawa. E le tante iniziative per i 30 anni dei Games a Lucca. Ma per tutte le anticipazioni ci sarà tempo, fino al 1 novembre data d’inizio della kermesse di 5 giorni di quest’anno.