Torna ‘CardioLucca’, la tre giorni dedicata a medici e professionisti della scienza del cuore

Lucca ancora una volta protagonista di un viaggio nel mondo della moderna scienza del cuore in tre intense giornate di lavori con centinaia di caridologi provenienti da tutta Italia. Nella splendida cornice dell’auditorium di San Francesco dal 22 al 24 giugno torna CardioLucca 2023 con la partecipazione, come sempre, di autorevoli relatori. Il presidente del congresso Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia del San Luca, esporrà i successi assistenziali del suo reparto e in anteprima annuncerà l’arrivo di un secondo angiografo per potenziare l’assistenza cardiovascolare del San Luca. Si tratta di una moderna tecnologica dedicata che contribuirà a consolidare la rete aziendale delle emergenze cardiovascolari e della cura dell’infarto miocardico acuto. Un traguardo ambito e realizzato dalla cardiologia lucchese grazie ad un generoso finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Sono 20.000 i pazienti assistiti annualmente nei reparti e negli ambulatori del San Luca, di questi circa 500 sono gli infarti trattati nel Laboratorio di Emodinamic, cui è destinata la nuova apparecchiatura, molti dei quali nelle primissime ore dall’insorgenza dei sintomi. Nelle tre giornate di Cardiolucca verranno discusse le più attuali tematiche cardiovascolari, dalla prevenzione alle sindromi coronariche acute, dalle aritmie allo scompenso cardiaco. Infine, un simposio verrà dedicato alle crescenti applicazioni in medicina dell’intelligenza artificiale.