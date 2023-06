Turismo e imprese, l’assessore regionale Marras a Fornaci

L’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras in visita a Fornaci per un incontro con gli amministratori, ma soprattutto i rappresentanti del mondo delle imprese e tanti altri attori economici per parlare delle nuove misure cofinanziate dalla Regione Toscana per la competitività delle imprese nell’ambito dei fondi europei FESR 2021-2027.

Un incontro che si è svolto presso l’auditorium di KME promosso in particolare dal consigliere regionale Mario Puppa, vice presidente commissione Sviluppo economico e rurale proprio per dare la possibilità ai protagonisti del tessuto produttivo ed istituzionale, di conoscere le opportunità per il territorio. La Regione, per l’assessore Regionale Marras, vuole accompagnare l’impresa in una fase di necessario investimento dopo questi anni difficili. L’incontro di Fornaci è servito dunque per informare, ascoltare, stimolare le imprese e gli attori economici a presentare progetti ed a conoscere in anticipo i nuovi bandi regionali; i primi usciranno già daL ese di agosto