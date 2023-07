Al Ciocco arriva anche Fedato. Tutta la preparazione rossonera su NoiTv

BARGA - Domani inizia il ritiro della Lucchese nella tenuta di Castelvecchio Pascoli dove si aggreghera' alla squadra anche l'ultimo arrivato, l'attaccante Francesco Fedato vecchia conoscenza rossonera. Tutte le sere alle 20 su NoiTv dalla tenuta del Ciocco "Estate Rossonera"

Dopo le presentazioni, le conferenze, le voci di mercato che si sono rincorse in questa settimana finalmente inizia la stagione della nuova Lucchese del presidente Bulgarella. La giornata e’ cominciata con l’ufficializzazione del ritorno a Lucca dell’attaccante Francesco Fedato, che ha vestito la maglia della Pantera nelle stagioni 2011-2012 e 2021-2022 collezionando complessivamente 46 presenze e realizzando 15 reti.L’attaccante Veneto classe 1992, sarà legato alla slucchese fino al 30 giugno 2025. Lunedi la squadra e lo staff tecnico saliranno al Ciocco, sede del ritiro, e nel pomeriggio alle 17.30, mister Gorgone dirigerà il suo primo allenamento. I rossoneri rimarranno nella tenuta del Ciocco a Castelvecchio Pascoli per dieci giorni e svolgeranno doppie sedute di preparazione, una al mattino ed una al pomeriggio. Soltanto nei nei prossimi giorni verranno invece comunicate le date e le avversarie delle prime amichevoli ufficiali. La nostra emittente seguira’ quotidianamente la preparazione della Lucchese con una striscia serale in onda alle 20 con interviste, immagini e curiosita’ dal ritiro rossonero.

Al Ciocco a seguire la squadra ci saranno anche Alessandro Frara – direttore sportivo Riccardo Mocavini – team manager Lo staff STAFF TECNICO è invece composto Giorgio Gorgone – allenatore Emiliano Testini – allenatore in seconda Giorgio Santarelli – collaboratore tecnico e match analyst Simone Angeli – collaboratore tecnico Patrizio Ianni – preparatore atletico Mirco Vignale – preparatore portieri Dal punto di vista SANITARIO a Barga la Lucchese sara’ accompagnata Dr. Stefano GIANNI – Medico Nicola PISANI – Coordinatore fisioterapista Riccardo DE SIO – fisioterapia Andrea GUARISA – fisioterapia ORGANICO 1. Jacopo COLETTA (portiere) 2. Riccardo CUCCHIETTI (portiere) 3. Manuel ALAGNA (difensore) 4. Matteo BACHINI (difensore) 5. Francesco BENASSAI (difensore) 6. Edoardo D’ANCONA 2005 (difensore) 7. Vincent DE MARIA (difensore) 8. Elia GIOVANNETTI 2006 (difensore) 9. Tommaso MERLETTI (difensore) 10. Lorenzo QUOCHI 2005 (difensore) 11. Ettore QUIRINI (difensore) 12. Lorenzo TURINI 2006 (difensore) 13. Andrea TIRITIELLO (difensore) 14. Matteo NAPOLI 2005 (centrocampista) 15. Andrea RIZZO PINNA (centrocampista) 16. Giorgio TUMBARELLO (centrocampista) 17. Salvatore AVANZATO 2006 (attaccante) 18. Mattia D’ALESSANDRO 2004 (attaccante) 19. Carmelo D’ANTONA 2007 (attaccante) 20. Thomas MICCHI 2007 (attaccante) 21. Mario RAVASIO (attaccante) 22. Filippo REMEDI 2005 (attaccante) 23. Niccolò ROMERO (attaccante) 24. Francesco FEDATO (attaccante)