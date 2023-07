Al via i lavori al ponte sull’Edron tra Poggio e Camporgiano

CAMPORGIANO - Ultimo atto prima dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Edron, nel comune di Camporgiano, al Km 32+100 della strada regionale n. 445 della Garfagnana. La Provincia di Lucca ha infatti aggiudicato l’appalto da 416mila euro alla ditta Serchio Pali sr; aggiudicazione in virtù di un’offerta economicamente più vantaggiosa che ha previsto un ribasso del 2,69%.

L’avvio dei lavori è previsto per la fine di luglio e quindi il conto alla rovescia si può dire iniziato. In base al contratto d’appalto, la durata dei lavori sarà di circa 150 giorni, durante i quali non sono previste ripercussioni sulla viabilità della zona

Le risorse impegnate dalla Provincia sono di provenienza regionale: l’intervento rientra nel pacchetto pi complessivo di finanziamenti di 1,2 milioni che la Regione Toscana ha assegnato alla Provincia di Lucca per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza di alcuni ponti.

I lavori di manutenzione si rendono necessari poiché, oltre allo stato fessurativo evidente sulla carreggiata, la struttura presenta alcune criticità nel piano di fondazione e, in particolare, della spalla sinistra, interessata da un movimento franoso in parte quiescente e in parte attivo.

Il progetto è quindi finalizzato alla realizzazione di diversi interventi di miglioramento generale