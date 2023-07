Colpo di calore durante escursione, 27enne salvato dal soccorso alpino

Una lunga nottata per i tecnici della stazione di Massa del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana per un escursionista di 27 anni che ha accusato un colpo di calore. La chiamata è arrivata alle 20 per il giovane in difficoltà all’innesto del sentiero 36 con il sentiero 170, sul contrafforte che divide la valle di Forno da quella di Resceto e alla cui sommità si trova la foce delle Vettoline.

L’uomo, che da solo era partito la mattina alla volta del monte Tambura e che indossava semplici scarpe da footing, non assumeva liquidi dalle 16 ed era in preda a forte spossatezza e nausea. La squadra dei tecnici con il medico alle 21 ha ha provveduto a stabilizzare e imbarellare il paziente per poi intraprendere un lungo recupero a valle fino a Resceto tramite tecnica lecchese su un sentiero molto scosceso e impervio. Alle operazioni hanno preso parte anche due unità dei vigili del fuoco. Il colpo di calore può portare alla perdita di coscienza ed è preceduto da sintomi (mal di testa, vertigini, stanchezza, aumento della frequenza del polso e del respiro) che pregiudicano la sicurezza della progressione. Il Soccorso Alpino, oltre a rinnovare l’appello al buon senso, raccomanda di affrontare le escursioni estive con grande attenzione: dall’equipaggiamento (con priorità per le calzature) alla dotazione d’acqua.