Crisciolette, a Cascio migliaia di ospiti da tutta la Toscana

MOLAZZANA - Il pubblico ha confermato anche quest’anno la sagra delle Crisciolette come una delle manifestazioni del genere più apprezzate di tutta la Toscana. Nei due weekend lunghi a prescindere dalle condizioni del tempo, l’antico borgo murato è stato preso d’assalto da migliaia di persone ogni sera.

Naturalmente, ad arricchire la proposta gastronomica un ottimo ristorante attrezzato ma la vera attrazione sono state sempre loro, le crisciolette, realizzate con i testi, sempre rigorosamente a mano; utilizzando farine antiche, in parte anche frutto di coltivazioni locali quindi a chilometri zero.

Oltre alla postazione nota a tutti, quella più spettacolare, in alto, nella parte alta del paese ai piedi del torrione nord, un’altra postazione ha distribuito crisciolette a coloro che hanno voluto visitare meglio il paese di Cascio.