In porto la Open Arms

Carrara - La nave della ONG Open Arms è arrivata al porto di Carrara intorno alle 8:00 come programmato. A bordo 196 migranti tra cui 5 minori non accompagnati che sono stati sbarcati poco dopo

. Alcuni dei migranti sono stati trasportati al padiglione di Carrara Fiere in netto anticipo rispetto agli altri dato che presentavano sintomi di scabbia mentre due sono risultati contagiati da varicella.

Secondo quanto riferito dal prefetto Aprea la distribuzione sul territorio prevista dal Ministero è di 80 migranti in Toscana, 71 in Piemonte e 30 in Umbria mentre i minori resteranno tutti insieme in una struttura della provincia di Massa Carrara. Per il porto apuano si tratta del sesto sbarco di migranti dall’inizio dell’anno.