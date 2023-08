Le Mura Spring inizia la preparazione

LUCCA - La squadra guidata da Luca Biagi si allena alla Ego in vista dell'inizio del campionato di serie B femminile di Basket. La stagione iniziera' comunque con la coppa italia e Lucca che dal 17 agosto incontrera' Livorno e Pontedera.

E’ iniziata l’attività preseason per la squadra Le Mura Spring che partecipera’ al prossimo campionato di serie B femminile di basket. Ragazze già al lavoro per l’attività di potenziamento alla palestra Ego di S.Alessio, mentre mercoledì 23 agosto inizierà l’allenamento tecnico tattico sul campo di gioco agli ordini di coach Luca Biagi.

A seguire, da fine mese, inizierà l’attività di preparazione anche per la squadra di Promozione ed i gruppi giovanili.

Per le ragazze della serie B il campionato inizierà il 30 settembre, mentre dal 17 al 24 settembre è in programma la prima fase della Coppa Toscana: le Spring nel girone B incontreranno Pielle Livorno e BF Pontedera.