Camera Commercio, il presidente Tamburini in visita all’Apuana Marmi

E’ stata la cooperativa “Apuana Marmi” con le sue attività di escavazione ma anche di lavorazione nel settore lapideo, oggetto della visita in Garfagnana del Presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest Valter Tamburini a poco più da un anno dalla sua elezione continuo il suo percorso di conoscenza delle eccellenze del territorio.

A proposito di Apuana Marmi domenica scorsa all’interno della “Cava del Rocco” nel comune di Vagli Sotto, grande successo per il concerto in cava, che ha visto la partecipazione dell’Orchestra Luigi Boccherini di Lucca diretta da Luca Bacci esibendosi in un programma davvero molto apprezzato: Boccherini, Mozart, Jenkins, Morricone e Piazzolla. Pubblico numeroso in cava grazie al servizio navette. Il tutto, concerto e logistica, offerto dall’Apuana Marmi.