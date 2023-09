Maurizio Marchetti nominato vice coordinatore regionale di Forza Italia

TOSCANA - Maurizio Marchetti torna a ricoprire la carica di vicecoordinatore regionale di Forza Italia. La nomina è stata ufficializzata a Lucca dal coordinatore toscano del partito, Marco Stella, alla presenza dei vertici forzisti locali e dell'onorevole Debora Bergamini.

Stella ha scelto come vice l’ex consigliere regionale ed ex sindaco di Altopascio in considerazione dei prossimi importanti appuntamenti elettorali: la prossima estate le elezioni comunali (si vota anche a Capannori) e le europee, e soprattutto le regionali nel 2025.

Per quanto riguarda gli appuntamenti elettorali Marchetti ha preso ad esempio la vittoria di Mario Pardini e del centrodestra a Lucca nel 2022: “vinciamo quando l’accordo sulle persone, anche al di là dei partiti tradizionali, prevale sugli interessi di bandiera”, ha detto Marchetti. E questo discorso vale anche per le regionali 2025.