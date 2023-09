Serie C, Torres già in fuga; Carrarese bloccata dall’Olbia; salgono Cesena e Gubbio

In un girone B dalla classifica assolutamente provvisoria una certezza c'è già: dopo 5 giornate c'è una squadra in fuga ed è la Torres guidata dal tecnico Alfonso Greco. I sardi sono a punteggio pieno. Hanno vinto, sia pure con fatica, 1-0, anche con il Sestri Levante.

Decisiva la rete messa a segno ad inizio ripresa da Zecca che ha infilato il portiere avversario con un preciso rasoterra.

Dietro alla Torres, la Carrarese raggiunge al secondo posto il Pescara, che però deve giocare mercoledì il posticipo con il Pineto. I marmiferi autori di una bella partenza in campionato non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 sul campo dell’Olbia. Le migliori occasioni sono maturate sul finire del primo tempo con Capello, Simeri e Schiavi ma la bravura dell’estremo difensore dell’Olbia Rinaldi e la sfortuna hanno detto di no.

Al terzo posto in classifica salgono Cesena e Gubbio. I romagnoli, che devono ancora recuperare il derby con la Spal, hanno asfaltato 4-0 in trasferta la Fermana grazie alla doppietta di Corazza e alle reti di Shpendi e Chiarello. Gli umbri hanno superato di misura 1-0 in casa la Vis Pesaro, con un rigore realizzato da Montevago. Prima vittoria interna in campionato per la squadra di Braglia.

La Lucchese, bloccata solo dalla pioggia sul campo della Spal, rimane per ora a 8 punti. A Ferrara, dove prima dell’interruzione hanno segnato Guadagni e Benassai, la prova della squadra di Gorgone è stata ancora una volta più che positiva. In attesa del recupero, i rossoneri tornano in campo sabato prossimo al Porta Elisa contro il Pineto. Poi, domenica 8 ottobre, è in programma in Sardegna il big match contro la capolista Torres. In mezzo, martedì 3 ottobre, c’è il primo turno di Coppa Italia contro l’Arezzo.