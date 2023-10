Blitz dei carabinieri in una casa di Montecarlo: due in manette per furti

Blitz dei carabinieri in una abitazione a Montecarlo, i carabinieri delle stazioni di Altopascio e di Ponte a Moriano, con i colleghi della sezione operativa della Compagnia di Lucca, hanno arrestato due albanesi accusati di aver messo a segno furti in abitazione in tutta la Toscana.

Si tratta di 31enne ed un 27enne, entrambi con precedenti penali e senza fissa dimora: su di loro pendevano due diversi provvedimenti dell’autorità giudiziaria. I due, con altri due connazionali, un 24enne e una 21enne, che li ospitavano nella loro abitazione di Montecarlo, sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

Dopo un’attività di monitoraggio e di osservazione svolta dai carabinieri di Altopascio per oltre un mese, eseguita in diverse circostanze anche con il supporto strategico ed informativo dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Siena che aveva in carico uno dei due provvedimenti dell’autorità giudiziaria alle 17,30 di venerdì (13 ottobre), oltre 20 carabinieri della compagnia di Lucca, avendo individuato l’abitazione di Montecarlo dove si nascondevano i due ricercati, hanno circondato e fatto irruzione all’interno della casa presa in affitto dal 24enne.

Una volta giunti all’interno, i hanno identificato i quattro occupanti ed accertato che il 31enne aveva in carico un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Gip del tribunale di Siena per una serie di furti in abitazione che gli erano stati attribuiti dai militari dell’arma della sezione operativa della compagnia di Siena a seguito di una lunga indagine; il 27enne aveva in carico un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Lodi per una condanna definitiva ad un anno, anche lui per il reato di furto in abitazione.

La successiva perquisizione ha consentito ai carabinieri di recuperare diversi monili in oro, quattro orologi, sette pietre preziose di varia misura verosimilmente già facenti parte di altri gioielli, una bicicletta da corsa in fibra di carbonio, una collezione di monete, materiale tutto di dubbia provenienza, inoltre all’interno della casa venivano rinvenuti sette proiettili caricati a salve, attrezzature varie per esaminare i gioielli e le pietre preziose, un cannocchiale, un passamontagna, due coltelli a serramanico, guanti, attrezzi atti allo scasso ed un barattolo contenente cinque grammi di marijuana.

