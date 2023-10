“Dare un’anima alla Sinistra”, Chiti presenta il suo ultimo libro

LUCCA - L'appuntamento nel Salone dell'Antica Armeria di Palazzo Ducale. A dialogare con l'autore, ex presidente della Regione Toscana ed ex ministro di Romano Prodi, Marialina Marcucci, già vicepresidente della Regione; Daniele Bianucci, Massimo Cellai, Lucia Micheli, il segretaro regionale della CGIL Rossano Rossi e Don Luigi Sonnelfeld.

Un pomeriggio di riflessione e di proposte per preparare e realizzare una fase politica per la Sinistra italiana. L’ex presidente della Regione Toscana ed ex ministro di Romano Prodi, Vannino Chiti, ha presentato nel Salone dell’Armeria di Palazzo Ducale il suo ultimo libro, “Dare un’anima alla Sinistra. Idee per un cambiamento profondo”. A dialogare con l’autore Marialina Marcucci, già vicepresidente della Regione; Daniele Bianucci, Massimo Cellai, Lucia Micheli, il segretario regionale della CGIL Rossano Rossi e Don Luigi Sonnelfeld. Chiti nel suo volume traccia il percorso che ha condotto la sinistra alla sconfitta, non riducibile solo alle leadership, e pone l’accento su cosa sia necessario rinnovare, pena la condanna a restare per molto tempo all’opposizione. “Qual è la situazione nella sinistra politica del Paese dopo la nascita del governo Meloni? La delusione dei progressisti non è diminuita e le divisioni persistono – si legge nel libro – Nella sinistra manca ancora un’analisi profonda e condivisa della sconfitta e delle esperienze di governo dal 2013 in poi: non sono superati l’autoreferenzialità nei gruppi dirigenti e il peso di correnti fondate sulla negoziazione di candidature ed equilibri interni. Una condizione che può a breve impedire una svolta, nonostante l’elezione a segretaria di Elly Schlein, che ha dato un entusiasmo da troppo tempo dimenticato”.