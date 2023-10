Qualità della vita, Proxy Young sbarca all’Isi Garfagnana

CASTELNUOVO - Proseguono i progetti di Proximity Care, l’operazione pluriennale che unisce la dimensione assistenziale della cura all’innovazione tecnologica, alla prevenzione e alla promozione per migliorare la qualità della vita di chi vive nei 23 comuni delle aree interne della provincia di Lucca.

Iniziato nei mesi scorsi nelle scuole superiori di Barga sbarca ora tra gli studenti dell’ISI Garfagnana Proxy Young. Si tratta di una iniziativa che si rivolge alle ragazze e ai ragazzi che vivono nel territorio di Garfagnana e Media Valle con il loro coinvolgimento in iniziative di promozione della salute, di educazione e di prevenzione, di conoscenza.

Proxy young coinvolgera adesso un totale di 200 tra studentesse e studenti delle Classi seconde e quinte e un team di insegnanti, con uno indagine per la prevenzione delle aritmie giovanili, in programma tra lunedì 23 e venerdì 27 ottobre.

A presentarlo, nel corso di una conferenza stampa avvenuta nell’aula Gastone Venturelli, Alberto Giannoni del Centro interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant’Anna, la referente della fondazione CRL Micacci, il sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi.

Per la scuola la referente del progetto è l’insegnante Sara Bertelli che sottolinea la grande opportunità di questo progetto.

Presso l’istituto scolastico di saranno condotte attività di screening cardiologico e iniziative di prevenzione del rischio cardiovascolare: obbiettivo contrastare e prevenire le aritmie giovanili.



A salutare la partenza di questa nuova iniziativa non è mancata la presenza della Fondazione Crl che sostiene tutta L’operazione Proximity Care.



Proximity Care è realizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il coinvolgimento di Regione Toscana, Asl Toscana Nord Ovest e Fondazione Monasterio, insieme a istituzioni del terzo settore.