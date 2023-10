Violento temporale in Versilia: tromba d’aria su Torre del Lago

VIAREGGIO - Poco dopo le 20 un fortissimo temporale si è abbattuto sulla costa provocando molto allagamenti e danni diffusi. Torre del Lago colpita da una tromba d’aria.

La situazione più critica a Torre del Lago colpita da una tromba d’aria che ha scoperchiato tetti, fatto volare tegoli e provocato danni alle auto in sosta. Verande e gazebo sono stati danneggiati o sono letteralmente volati via. Sul posto i Vigili del fuoco chiamato per numerosi interventi. La zona centrale di viale Marconi è la più colpita. Ancora da quantificare i danni. Non risultano feriti.

A Stazzema le frazioni di️ Pomezzana e di Arni sono senza energia elettrica. Enel Distribuzione è già stata informata. A Pomezzana è già stato individuato il guasto e il prima possibile la società di distribuzione provvederà a ripararlo, fa sapere il Comune.

A Pietrasanta due tigli sono caduti sul viale Apua che è stato chiuso al transito veicolare, ciclabile e pedonale nel tratto compreso fra via Unità d’Italia e via Primo Maggio. Sono in corso le operazioni di verifica e rimozione della pianta che si è abbattuta sulla carreggiata a causa delle forti raffiche di vento, ostruendola in entrambi i sensi di marcia. Sul posto una squadra dell’ufficio protezione civile, la polizia municipale e la ditta incaricata per gli interventi. Non si segnalano, al momento, danni a cose o persone.

Pini di alto fusto caduti anche in via fratelli Rosselli a Lido di Camaiore, chiusa al traffico.

L’allerta codice arancio diramata dalla Regione Toscana termina alla mezzanotte di oggi. Il fronte temporalesco si è allontanato verso la Toscana centrale. Nella nottata prevista ulteriore instabilità con qualche rovescio isolato.

Foto: Nicola Raffaelli, Antonio Tognini (Fb)