Lunedì il 38° Premio Viareggio Sport: tra i premiati Collina, Ranieri, Ceccarelli e Giuntoli

VIAREGGIO - Lunedì dalle 19 presso il Centro Congressi del "Principe di Piemonte" a Viareggio è in programma il 38° Premio Viareggio Sport “Gherardo Gioè”: tra i premiati Pierluigi Collina, Claudio Ranieri e molti altri campioni e personaggi dello sport italiano.

Il Comitato organizzatore, presieduto dall’ingegner Andrea Biagiotti, ha deciso di assegnare una serie di riconoscimenti molto significativi per lo spessore, sportivo e umano, dei personaggi chiamati a salire sul palco.

I vincitori della 38′ edizione del Premio Viareggio Sport sono dunque Pierluigi Collina, a lungo ritenuto il miglior fischietto del mondo, ora responsabile del settore arbitrale della Fifa; l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, un personaggio che non solo non ha bisogno di presentazioni, ma è l’icona di un calcio meno urlato e più sostenibile; il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, che sarà presente in collegamento nel corso della serata, reduce dalla stagione-monstre con il Napoli; il talento dell’Empoli, fresco di primo gol in serie A, il viareggino Jacopo Fazzini; con lui il fratello Tommaso, nazionale di beach soccer e vincitore dello scudetto con la squadra del Farmaé Beach Soccer Viareggio; il campione europeo di velocità indoor, Samuele Ceccarelli; la pluricampionessa europea di equitazione, Sara Morganti; il giornalista, prima firma del calcio, della “Gazzetta dello Sport”; Luigi Garlando, anche apprezzatissimo scrittore.

Non solo: il presidente del premio “Viareggio Sport”, Andrea Biagiotti e i suoi collaboratori hanno in serbo anche una sorpresa, che verrà svelata nel corso della serata. La cerimonia del Premio Viareggio Sport sarà presentata da Alessandro Bonan, uno dei giornalisti più noti e apprezzati di Sky. La Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana si conferma partner del Premio.