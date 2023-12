Al via con Mozart la stagione teatrale dell’Alfieri a Castelnuovo

CASTELNUOVO - Si è aperta a Castelnuovo Garfagnana la stagione teatrale 2023/24 al teatro Alfieri. come tradizione il primo appuntamento era dedicato alla musica con il concerto fuori abbonamento eseguito dalle giovani eccellenze musicali dell’Orchestra Giovanile della Toscana.

Mozart dunque è stato il filo conduttore della serata aperta da 4 solisti e orchestra che hanno eseguito la Sinfonia Concertante in MIb maggiore K. 297b

per oboe, clarinetto, corno e fagotto.

La seconda parte invece è stata eseguita la Sinfonia Concertante sempre in MIb maggiore K.364 per violino e viola con la direzione orchestrale di Lorenzo Biagi.



Ora primo appuntamento con la prosa giovedì 21 dicembre, alle 21.15 con Ascanio Celestini e lo spettacolo Rumba, l’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato