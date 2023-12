Carignano accende l’albero di Natale formato dai trattori

LUCCA - Anche dal mondo agricolo della piana di Lucca più esattamente dalla zona di Carignano è arrivato un originale Buon Natale. Ecco l’accensione dell’albero natalizio composto da una quarantina di trattori posizionati ad albero di Natale che hanno regalo un immagine davvero straordinaria.

L’idea è venuta a due giovani Gabriele Zanelli ed Eric Simonetti che hanno saputo coinvolgere altri agricoltori in questa istallazione, utile anche a ricordare l’importanza dell’agricoltura che in questi anni non sempre gode dell’attenzione che meriterebbe. Il tutto come vediamo è arricchito anche da un gioco pirotecnico.