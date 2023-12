Da Lucca alla Valle del Serchio, vola il turismo di lusso in provincia

PROV. LUCCA - Due lussuosi ambienti, molto diversi tra loro, il primo immerso nella natura ed il secondo nel contesto di una storica e meravigliosa città come Lucca. Ma accomunati, dalla stessa partnership tra la Shaner Italia legata a Marriot e la famiglia Marcucci e da un crescente incremento delle presenze turistiche in questo 2023 alla conclusione.

Nei due splendidi alberghi un turismo forse diverso, proprio per i luoghi dove sono presenti queste due eccellenze dell’accoglienza: la natura incontaminata della tenuta del Ciocco per il Renaissance ed un boutique hotel in una città toscana storica come Lucca.



Il Renaissane Tuscany Il Ciocco Spa & resort è aperto da quasi quindici anni e la sua presenza è stata un volano anche per il turismo dell’intera Valle del Serchio. E’ quasi “il fratello maggiore” del Grand Universe Lucca hotel storico di piazza del Giglio che risale al 1857, ma la cui nuova conduzione è iniziata il 30 novembre 2020