Fondi Fead: un supporto da Regione, Comune ed associazioni per i più fragili

MASSA - A Massa un contributo di 19mila euro dalla Regione Toscana andrà a finanziare un progetto, gestito dal comune e associazioni del territorio, per il sostegno alle persone fragili e senza fissa dimora.

Parte a Massa la progettazione relativa ai fondi Fead che vede il comune partner della Regione Toscana e in rapporto di co-progettazione con la cooperativa l’Abbraccio e la Misericordia San Francesco.

Grazie a un finanziamento di circa 19,000€ ottenuto dalla Regione, l’amministrazione Persiani e le associazioni del territorio mirano a dare un supporto, in vista della stagione invernale, alle persone più fragili e senza fissa dimora.

Nell’ambito del progetto, la cooperativa l’Abbraccio ha già attivato uno sportello in Via delle Carre, 20 a Massa aperto il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17 dove i bisognosi possono ritirare i beni di prima necessità .

La Misericordia S. Francesco utilizzerà la propria sede di Via Parma a Marina di Massa distribuendo i beni a disposizione ogni 15 giorni il martedì. Il 19 dicembre ci sarà la distribuzione di Natale.