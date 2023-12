Natale 2023 all’insegna del risparmio e del ritorno alla tradizione

LUCCA - Sarà un Natale all'insegna del risparmio: otto persone su dieci in Toscana vivranno le festività natalizie in modo parsimonioso, limitando gli acquisti rispetto al 2022. Lo rivela l'indagine commissionata da Confcommercio a Format Research.

A frenare le spese natalizie è soprattutto il combinato di inflazione e aumento dei costi di prodotti e servizi, mutui e bollette in testa. Per questi motivi anche in provincia di Lucca ad una settimana dal Natale si registra un calo evidente rispetto allo scorso anno. Il 15,8% della popolazione prevede di mantenere lo stesso standard di spesa del Natale, mentre solo il 4% ha intenzione di aumentarlo, il resto della popolazione ha deciso di riduree il budget. Non manca, tuttavia, la voglia di fare regali: li faranno certamente il 74,5% della popolazione, tre punti percentuali in più rispetto al 2022, puntando soprattutto su specialità enogastronomiche, poi prodotti per la cura della persona, capi di abbigliamento, libri e giocattoli.