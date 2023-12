Nuova scuola a Marginone, a gennaio il via ai lavori

ALTOPASCIO - E' stata allestita l’area cantiere per la realizzazione della nuova scuola di Marginone, nel Comune di Altopascio e a gennaio 2024, tra pochi giorni, partiranno le opere di scavo e fondazioni. Intanto l'area è stata recintata, sono stati posizionati i cartelli, pulito il terreno e picchettata la zona di scavo del fabbricato.

La nuova scuola sostituirà quella esistente, a poche decine di metri di distanza e consentirà agli studenti ed al corpo docente di avere spazi più grandi e più moderni, maggiormente funzionali alla didattica, sostenibili anche dal punto di vista ambientale.

Il nuovo edificio sorgerà tra via di Poggio e via Generale La Marmora, sarà sviluppato su un solo piano per 1100 metri quadrati, con la palestra di 200 metri quadrati, due laboratori, cinque aule, spazi per insegnanti e personale scolastico, area verde intorno. L’edificio sarà inoltre energeticamente efficiente e moderno, sotto ogni punto di vista.

La giunta D’Ambrosio sta lavorando alla realizzazione della scuola fin dal primo mandato: nel 2018, infatti, l’amministrazione comunale aveva candidato il progetto in Regione Toscana per ottenere i fondi della Banca europea degli investimenti sull’edilizia scolastica, piazzandosi però nella parte bassa della graduatoria. Nei mesi scorsi, invece, quella graduatoria è cambiata e la nuova scuola di Marginone ha ottenuto il finanziamento, pari a un milione e 400mila euro proveniente dal PNRR (importo complessivo dell’opera 2.2 milioni di euro).