Stato di emergenza, Lucca e Massa Carrara inserite

Il Consiglio dei ministri ha esteso la dichiarazione dello stato di emergenza per l'alluvione in Toscana anche alle province di Lucca e Massa Carrara.

Il provvedimento, proposto e illustrato dal ministro per la Protezione civile Musumeci, consente la deroga ad alcune norme procedurali e mette a disposizione del commissario per l’emergenza, il presidente della Regione Eugenio Giani, 3,7 milioni di euro, da utilizzare per far fronte alle prime spese legate al ripristino della viabilità ed al soccorso alla popolazione colpita nelle due province. Lucca e Massa erano rimaste escluse dalla prima richiesta di stato d’emergenza avanzata dalla Regione e proclamato dal governo all’indomani della alluvione dello scorso mese. La decisione a seguito del sopralluogo dei tecnici del dipartimento nazionale di Protezione civile.