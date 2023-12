Sul web centinaia di annunci truffa con il brand “Toscano”, l’allarme di Coldiretti

FIRENZE - A Casa Coldiretti a Firenze è stata presentata la hit parade dei prodotti Made in Tuscany colpiti dall’agro-pirateria. Per l'associazione i prodotti ma soprattutto i consumatori devono essere tutelati. Il piu' falsificato è l'olio toscano

La Dop Economy toscana sotto attacco della cyber-agropirateria. Il web è la nuova frontiera dell’uso improprio della parola toscano e delle frodi agroalimentari che colpiscono la reputazione e l’immagine delle produzioni con indicazione geografica della Toscana ingannando i consumatori e danneggiando i produttori. Dal lardo di colonnata alla farina di castagne dei nostri monti, passando per olio, vino, salumi e formaggi a indicazione o denominazione di origine. Si tratta di prodotti pubblicizzati su piattaforme e siti, anche aziendali, che utilizzano in maniera illecita e fraudolenta le Denominazioni di Origine Protette e delle Indicazioni Geografiche Protette italiane, sia nel settore del Food che del Wine. A lanciare l’allarme Coldiretti Toscana e Vigneto Toscana sulla base dell’ultimo rapporto dell’Istituto Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole. Al primo posto della hit parade delle truffe online tra i prodotti di eccellenza del paniere Made in Tuscany c’è l’olio extravergine Toscano, seguito dal Pecorino Toscano e la Finocchiona. Al quarto posto i cantuccini e al quinto il nostro prosciutto.

La casistica delle truffe online che ingannano gli ignari consumatori della rete spaziano dall’annuncio evocante nomi dei prodotti più celebri all’uso illecito delle denominazioni sul packaging fino alla vendita di prodotti cento per cento fake proposti come toscani.

La Hit Parade del falso su web

1° Olio Toscano IGP

2° Pecorino Toscano DOP

3° Finocchiona IGP

4° Cantuccini Toscani IGP

5° Prosciutto Toscano DOP

fonte: Coldiretti