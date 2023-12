Viareggio manca la fuga ma si laurea campione d’inverno

Prima contro seconda, ovvero Viareggio-Real Cerretese e un punticino a separarle in classifica. Erano le ghiotte premesse del recupero della 10ª giornata del girone A di Promozione, gara rinviata lo scorso 5 novembre a causa dell’alluvione che colpì la Toscana. Al Marco Polo Sports Center di Viareggio si è giocato con una buona cornice di pubblico.

Il Viareggio si è presentato decimato per le pesanti assenze degli infortunati Chicchiarelli, Benedini, Pizza e Fazzini e con alcuni giovani fuori, mentre la Cerretese ha dovuto fare a meno dell’attaccante Bouhafa squalificato, è terminata 1-1, ma nel primo tempo le zebre potevano raddoppiare dopo la bella rete di testa di Scaranna. Nella ripresa il Viareggio paga a caro prezzo l’unico svarione difensivo con il gol di Masoni per il punto del pareggio. Un risultato di 1 a 1 che tuttavia consente alla squadra di Stefano Santini di mantenere la testa della classifica, di rimanere imbattuta e soprattutto di laurearsi campione d’inverno. Dopo la sosta natalizia adesso la speranza è di poter recuperare alcuni degli infortunati per proseguire la marcia positiva verso la conquista dell’Eccellenza obiettivo comunque non facile, ma su cui punta senza mezzi termina cui punta la società.