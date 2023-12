Vigili del fuoco: cambio al vertice a Massa-Carrara

MASSA - Cambio al vertice del Comando dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara. Mercoledì Alessandro Gabrielli ha sostituito Arturo Antonelli che è andato a rivestire il ruolo di Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale, Antincendio Boschivo, Prevenzione e Sicurezza Tecnica presso la Direzione regionale Liguria.

Il Comandante Gabrielli ha precedentemente ricoperto l’incarico di Dirigente Addetto al Comando di Firenze, l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Frosinone e l’incarico di Dirigente presso l’Ufficio Politiche e Tutela della Sicurezza in Staff al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’insediamento è avvenuto presso il Comando di Massa-Carrara, alla presenza del Direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana Marco Frezza: il Comandante Gabrielli ha salutato il personale presente e ringraziato Antonelli per il lavoro fin qui svolto.

Nel saluto al personale, il nuovo Comandante ha evidenziato l’importanza che riveste nel lavoro del vigile del fuoco l’attività di formazione e di addestramento così come la capacità di lavorare in squadra.