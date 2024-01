Alluvione 2023, c’è tempo fino al 19 gennaio per la richiesta dei danni

TOSCANA - Le domande pervenute sinora sono poco più di 320, concentrate nel Comune di Campi; solo 60 quelle nei comuni colpiti della Provincia di Prato.

C’è tempo fino al 19 gennaio per presentare le domande per il Contributo di Autonoma Sistemazione per i nuclei familiari che sono stati evacuati durante gli eventi alluvionali dello scorso novembre. Le richieste, che devono essere inoltrate attraverso l’apposito servizio online sul sito della regione toscana, rappresentano il modo per avere un contributo economico forfettario in caso si sia ricorso ad una sistemazione presso parenti o amici, anche per un periodo di tempo limitato a ridosso dell’emergenza. Il contributo è calcolato in funzione della composizione del nucleo familiare e della durata della sistemazione alternativa, e non va ad incidere con altri futuri indennizzi dei danni subiti. Ad oggi le domande pervenute sono poco più di 320. Sempre fino al 19 gennaio è possibile presentare richiesta danni per privati e attività produttive a seguito degli eventi calamitosi del 2 novembre.