Borgo a Mozzano, il GAL MontagnAppennino presentala nuova strategia LEADER 2023/2027

VALLE DEL SERCHIO - Davvero nutrita la presenza in sala, a cominciare da molti sindaci del territorio, ma anche di rappresentanti del mondo economico e molti tecnici.

Il GAL MontagnAppennino ha presentato presso il salone delle feste di Borgo a Mozzano la nuova strategia LEADER 2023/2027.

Tra i presenti anche i consiglieri regionali, Puppa, Mercanti e Fantozzi. Ad aprire l’incontro in collegamento, la vice presidente della regione toscana Stefania Saccardi che ha ribadito l’impegno della regione per le aree interne e per il loro sviluppo in sintonia con il GAL.

Al centro dell’incontro la nuova strategia di sviluppo locale del GAL Montagnappennino. Una strategia di sviluppo che può contare su una dotazione economica iniziale di oltre 6,5 milioni di euro. Si punta allo sviluppo, economico e sociale, delle aree rurali e montane di competenza: Garfagnana, Media valle del Serchio, Appennino pistoiese e alta Versilia, ma anche dei nuovi territori che da quest’anno rientrano nel territorio di competenza del Gal: le aree montane di Lucca, Capannori, Buti, Calci, Camaiore, Pistoia, Pescia e Montale.