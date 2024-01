Castelnuovo Garfagnana, 2,4 milioni dalla Regione per il nuovo distretto socio sanitario

Di fatto sarà l’ASL Toscana Nord Ovest ad acquistare l’immobile per trasferirvi tanti servizi importanti come il centro prelievi, i servizi per le cure primarie e vaccinazioni, la salute mentale per adulti, infanzia ed adolescenti e l’assistenza domiciliare infermieristica e quella sociale; un vero distretto sanitario all’interno del centro storico.

La palazzina è in fase di rifinitura e probabilmente entro un anno l’immobile potrà essere inaugurato e consegnato all’azienda sanitaria. Sarà luogo particolarmente idoneo al suo utilizzo con tanti stalli di parcheggio a disposizione al di sotto del palazzo e accessi ai vari servizi garantiti oltre alle scale anche da ascensori idonei non solo per disabili, ma anche per ospitare barelle.

Il nuovo distretto si inserirà comunque in un contesto urbano completamente riqualificato, a vocazione residenziale e commerciale e sarà collocato a pochi passi dalla centralissima piazza Umberto I.

Nello stesso complesso edilizio, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ha inoltre provveduto, di recente, ad individuare due edifici da destinare all’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP),mettendo a disposizione di 14 famiglie altrettanti alloggi sostenibili ed ultra-moderni.