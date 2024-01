Il “progetto di vita” per le persone disabili; parte un corso di formazione per operatori socio-sanitari

PROVINCIA - Come può una persona con disabilità costruire il proprio futuro? Questo è il tema al centro del seminario di approfondimento tenutosi in San Micheletto, grazie alla collaborazione tra la Asl e la Fondazione per la Coesione Sociale.

A introdurre i lavori sono stati Maria Letizia Casani, Direttrice della Asl Toscana nord ovest, il Sindaco di Lucca, Mario Pardini, Lucia Corrieri Puliti, Presidente della Fondazione per la Coesione Sociale, e Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione CRL.

Il seminario è stata l’occasione per presentare un corso di formazione in partenza a Marzo in cui saranno coinvolti operatori dei distretti Asl della Piana di Lucca, della Versilia e della Valle del Serchio, ma anche assistenti sociali, educatori, psicologi, mediatori territoriali dei Comuni e gli operatori del terzo settore impegnati nelle tematiche di interesse del corso.

Obiettivo, come ha chiarito la direttrice della Zona Distretto Piana di Lucca, Eluisa Lo Presti, formare operatori in grado di aiutare le persone con disabilità nella costruzione del cosiddetto “progetto di vita”, favorendo i percorsi di autodeterminazione, tutelando il godimento dei diritti e stimolando il potenziamento delle opportunità e delle competenze.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda alla quale hanno partecipato il direttore della Zona distretto Versilia, Alessandro Campani e quello della Zona distretto Valle del Serchio, Fabio Costa, dedicata alle forme di collaborazione tra pubblico e privato per favorire il progetto di vita per le persone disabili.