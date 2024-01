La fortuna bacia Pietrasanta

ROMA - Un biglietto da 100mila euro e uno da 20mila sono stati acquistati nel comune versiliese: in una Toscana quest'anno non particolarmente fortunata le stesse vincite sono state registrate comuque anche a Civitella e Figline. Vincite da 20mila euro anche a Lucca e Camaiore

Sono 3 i biglietti di seconda categoria, con premio di 100mila euro, e 19 quelli di terza categoria, con premio da 20mila euro, tra i tagliandi della Lotteria Italia venduti in Toscana. Nella regione sono stati venduti complessivamente 463.280 tagliandi. Uno dei biglietti da 100mila euro ‘toscani’ estratti il tagliando M245885 e’ stato venduto a Pietrasanta mentre fra i biglietti da 20mila euro estratti si segnalano il P266680 a venduto Massa (Massa Carrara), L109718 a Camaiore (Lucca), l’ L309219 venduto a Lucca e L265551 venduto ancora a Pietrasanta. In toscana la fortuna ha premiato in particolare Civitella Val di Chiana dove si contano un biglietto di seconda categoria e due di terza categoria, ma anche Figline e Incisa Valdarno e Pietrasanta entrambe con un premio di seconda categoria e uno di terza.Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: questa è la “data di scadenza” della Lotteria Italia 2023. I vincitori, ricorda agipronews, hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio,