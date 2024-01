Legionella, sospesa l’attività del Nido Arcobaleno

LUCCA - Nuovo caso di legionella a Lucca. Il batterio è stato evidenziato dalle analisi nell'impianto idrico che ospita l’asilo nido L’Arcobaleno, lo Spazio gioco educativo Aquilone e il Centro Bambini e Famiglie Noi a San Marco.

L’amministrazione comunale ha sospeso in via cautelativa le attività dell’asilo nido, dello Spazio gioco e del Centro Bambini e Famiglie per il tempo strettamente necessario al ripristino delle ordinarie condizioni igieniche dell’immobile e della sua fruizione, che saranno eseguiti dalla cooperativa La Luce.

All’Azienda USL Toscana nord ovest non sono pervenute segnalazioni di casi sospetti e comunque la struttura di Igiene e Sanità pubblica rimane a disposizione per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento da parte della cittadinanza.