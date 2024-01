Meno tre al Carnevale di Viareggio: invitata anche la premier Meloni

FIRENZE - Presentata a Palazzo Strozzi a Firenze la 151esima edizione del Carnevale di Viareggio. Presente il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la presidente della Fondazione Maria Lina Marcucci e l'assessore alla cultura di Viareggio Sandra Mei.

Il primo corso mascherato è in programma sabato 3 febbraio alle ore 16. Il triplice botto del cannone sarà preceduto dalla Cerimonia di apertura che vedrà anche un omaggio a Sandra Milo, l’attrice 90enne appena scomparsa già Burlamacco d’Oro negli anni ’60. Ospiti del primo corso saranno la giornalista Myrta Merlino e il marito Marco Tardelli, ex calciatore campione del mondo. Tra i probabili ospiti di questa edizione – è stato detto in conferenza stampa – anche la premier Giorgia Meloni: invitata a partecipare, la Presidente del Consiglio si troverà in Toscana per impegni istituzionali e potrebbe essere presente ad una delle sfilate a Viareggio.

Il primo corso del Carnevale sarà trasmesso su Noi Tv integralmente dalle ore 21 di sabato.